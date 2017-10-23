Щоп'ята дитина з числа біженців-рохінджа недоїдає і потребує медичної допомоги - ЮНІСЕФ

320 тисяч дітей-біженців з числа рохінджа терміново потребують чистої води і продовольства. Їм потрібно зробити щеплення і забезпечити адекватні санітарні умови. Їхні здоров'я і життя в небезпеці. Про це йдеться в новій доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Співробітники фонду підкреслюють, що багато хто з цих дітей стали свідками жахливих звірств, втратили близьких і потребують психологічної допомоги.

«Мені запам'яталася розповідь одного хлопчика. Він намалював те, що запам'ятав, на листку папері і показав нам. На малюнку був чоловік у формі, що перерізав горло дитині. Він сказав, що бачив це своїми очима», - заявив представник ЮНІСЕФ Саймон Інграм.

Нагадаємо, що в Бангладеш з М'янми вже втекли близько 600 тисяч чоловік. Переселенці живуть в переповнених таборах у нестерпних, антисанітарних умовах. Вони особливо вразливі до захворювань і тому головне завдання – доставка в табори чистої води. Її катастрофічно не вистачає. В ЮНІСЕФ також повідомляють, що кожна п'ята дитина з числа біженців недоїдає і потребує медичної допомоги.

Тим часом, мусульмани-рохінджа, рятуючись від переслідувань і насильства в М'янмі, продовжують прибувати в Бангладеш. У минулий четвер близько 7 тисяч біженців, що скупчилися на кордоні у бангладешського села Анджуман Ці люди провели на кордоні кілька днів, розташувавшись у відкритому полі.

Нагадаємо, що ООН просить у міжнародного співтовариства 430 мільйонів доларів на надання допомоги біженцям з М'янми. Конференція зі збору коштів пройде 23 жовтня в Женеві. Якщо цю суму не вдасться зібрати, говорять в ООН, це обернеться катастрофою для біженців.