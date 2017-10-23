Ревматоїдний артрит пов'язаний з хворобою легень - вчені

Фахівці з Канади з'ясували, що ревматоїдний артрит збільшує ризик розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), передає Zee News.

Учені проаналізували дані 24625 осіб з ревматоїдним артритом і 25396 здорових добровольців. Частота госпіталізації через ХОЗЛ в групі учасників з ревматоїдним артритом виявилася вище в порівнянні з загальною популяцією.

Читайте такожДля ефективного лікування артриту необхідно зміцнювати імунітет - лікарі

Дослідники врахували фактори, які могли вплинути на результати. Навіть після цього ризик ХОЗЛ у людей з ревматоїдним артритом залишався високим (на 47% вище, ніж у добровольців без ревматоїдного артриту). За словами вчених, справа в тому, що запалення відіграє важливу роль у розвитку ХОЗЛ.

*** Ревматоїдний артрит - це хронічне аутоімунне захворювання, при якому переважно уражаються дрібні суглоби рук і ніг.