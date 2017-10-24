Тривалий шлях на роботу є причиною стресу, депресії та інших психічних проблем - дослідження

Причиною стресу, депресії та поганого сну може виявитися тривалий шлях на роботу, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

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Вчені з Кембриджського університету, дослідивши 34 тисячі британців, дійшли висновку, що ті, хто в дорозі більше години - менш продуктивні та частіше страждають від проблем із психікою.

Українці готові жертвувати власним часом заради роботи: три години в обидва боки не лякають кожного п’ятого. Саме стільки наших співвітчизників щодня здійснюють цілу подорож, щоби попрацювати та повернутися додому. Ще третина українців на дорогу в обидва боки витрачає трішки менше - до двох годин.

За словами HR-експертів, під час відбору кадрів не останню роль відіграє місце проживання потенційних працівників. Деякі компанії навіть виділяють час для зняття стресу, щоби зменшити їхню напругу після дороги.

"Є якісь командоутворювальні заходи, є тімбілдинги. Є вранішня кава і чай, коли можна поспілкуватися із колегами – вилити душу про те, як ти доїхав сьогодні. Знаю одну ІТ-компанію, яка запрошувала тибетських монахів, які допомагали програмістам розслаблятися. Знімати мозкову втому", - розповіла HR-експерт Тетяна Пашкіна.

Своєю чергою психологи радять більш традиційні та не менш дієві методи: у дорозі можна відволіктися на прослухування музики чи читання книжок. Якщо вже так вийшло, що стресу не уникнути – в собі його не тримайте.

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"Хваліть себе, якщо у вас вийшло не потрапити в пробку. Ось проїхав класно без заторів - красень або розумниця, ластівка-касаточка. Не обмежуйте себе. Раз на тиждень кудись в тишу - за місто, де ви можете походити, потриматися за дерева, подихати, покричати", - зазначає психолог Марія Фабричева.

А ще не забувайте, що найкращим антистресом у будь-якій поїздці є правильно розрахований час. Наприклад, години пік можна уникнути, якщо вийти з дому на півгодини раніше. Так ви збережете гарний настрій на увесь день.