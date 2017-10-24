Медики розповіли, чим небезпечний свинець у фарбах

У світі 494 550 осіб померли в 2015 році від захворювань, пов'язаних з отруєнням свинцем, а багато стали інвалідами. Незважаючи на багаторічну кампанію, фарба з вмістом свинцю як і раніше використовується в багатьох країнах. Про це попереджають у ВООЗ у зв'язку з що проходить зараз Міжнародної тижнем щодо запобігання отруєння свинцем.

Читайте такожУ напоях, виготовлених в кавоварках, виявили свинецьВ організмі свинець потрапляє в мозок, печінку, нирки та кістки. З часом ця речовина накопичується в зубах і кістках. Особливо вразливі діти молодшого віку. При високих рівнях впливу свинець порушує функціонування мозку і центральної нервової системи, викликаючи кому, судоми і навіть смерть. Діти, які вижили після важкого отруєння свинцем, можуть страждати від затримки психічного розвитку та поведінкових розладів.

ВООЗ закликає всі держави-члени розробити нормативно-правову базу, що передбачає повну заборону на використання фарб, що містять свинець. На сьогоднішній день таке законодавство існує в 64 країнах.

Міжнародний тиждень щодо запобігання отруєння свинцем, яка стартувала 22 жовтня – додаткова можливість привернути увагу до цієї проблеми.