Депресія вкорочує життя людині - вчені

Канадські вчені дійшли висновку, що розвиток депресії різко підвищує шанси померти в ранньому віці і для чоловіків, і для жінок, пише CMAJ.

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Молодь у віці 25 років, яка страждає від депресії, має значно нижчу тривалість життя в наступні 60 років, ніж інші люди.

Дослідники з університету Оттави пояснили, що учасники експериментів з депресією в середньому прожили на 4-18 років менше, ніж інші добровольці.

Як пояснив професор Айєн Колмэн, особливо вчених насторожує, що цей показник зріс на 50% для жінок, починаючи з 1992 по 2011 рік.

Хронічна депресія вважається одним з найбільш поширених і складних психічних розладів. В останні роки з'ясувалося, що постійна депресія не тільки впливає на психіку і поведінку людини, але і на його здоров'я, в прямому сенсі скорочуючи тривалість його життя.

За словами вчених, інтроверти піддаються депресії набагато частіше, ніж екстраверти.

Раніше вчені з університету Торонто прийшли до висновку, що страждають депресією люди можуть впоратися з нею приблизно за рік

Інше дослідження показало, що чим більше молоді люди сидять у соціальних мережах, тим сильніше у них депресія. Вчені досліджували 1,7 тис. чоловік від 19 до 32 років і ті, хто сидів у соцмережах весь день, опинилися в групі ризику - вони частіше впадають в депресію з усіма її клінічними симптомами.

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Причина цього криється в тому, що людина отримує спотворену інформацію із соціальних мереж - тільки ідеальні фотографії, тільки щасливі моменти з життя іншої людини і на цьому тлі може виникнути уявлення про своєї меншовартості та неповноцінності.

Автори дослідження зробили висновок, що в кінці кінців виникає свого роду залежність, при якій людина впадає в смуток від соцмереж, але шукає розради там же, на сторінках своїх віртуальних друзів.