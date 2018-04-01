ООН: система охорони здоров'я – одна з найкорумпованіших сфер у світі

У деяких країнах охорона здоров'я – один з найбільш корумпованих секторів, причому корупція в медицині стає нормою. Про це повідомляє в своїй доповіді Спецдоповідач по праву на здоров'я Дайнюс Пурас. Він представив звіт на розгляд членів Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте такожОбсяг тіньових коштів в українській медицині становить близько 50 млрд грн - міжнародні експертиЗа словами експерта ООН, корупція в медицині позбавляє права на охорону здоров'я найбільш уразливих громадян, особливо дітей і бідняків.

Крім корупції як такої, яка є злочином, все більш звичними стають порушення принципів лікарської етики і соціальної справедливості, відсутність прозорості та низький рівень якості медичної допомоги.

Деякі з причин корупції в охороні здоров'я, вважає Дайнюс Пурас, пов'язані з фармацевтичною індустрією. Корупція особливо широко поширена в сфері психічного здоров'я, де взаємодія сектору охорони здоров'я, включаючи наукові кола, з фармацевтичними компаніями носить непрозорий характер.

Спецдоповідач рекомендував урядам захищати тих, хто піднімає питання корупції в медицині.

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«Я наполегливо рекомендую державам поширювати в медичному середовищі інформацію про порушення етичних принципів та випадки конфлікту інтересів, і створити умови для того, щоб люди не боялися повідомляти про прояви корупції, - заявив Дайнюс Пурас. – Це означає, що громадянам потрібно розповісти про їхні права, навчити розпізнавати корупцію і гарантувати захист в тому випадку, коли вони б'ють на сполох».

Як підкреслює експерт ООН, системи охорони здоров'я повинні забезпечити ефективність, прозорість і підзвітність, і це стосується як органів охорони здоров'я та приватного сектору, так і самих держав.

Дайнюс Пурас додав, що необхідно уникати непотрібних і дорогих процедур, а для цього потрібно просвіщати широку громадськість.

Спецдоповідач закликав держави виконувати вимоги Конвенції ООН проти корупції.