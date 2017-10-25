У 2017 році в світі зареєстровано лише 12 нових випадків поліомієліту і тільки в двох країнах – ВООЗ
13:09, 25 жовтня 2017Зарубіжні новини
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У цьому році Європейський регіон ВООЗ відзначає 15-ту річницю з тих пір, як регіон позбувся ендемічного поліомієліту.
Кожна 15-а дитина не отримує повного комплекту планових щеплень у встановлені терміни / REUTERS
У цьому році Європейський регіон ВООЗ також відзначає 15-ту річницю з тих пір, як регіон позбувся ендемічного поліомієліту. Незважаючи на це, його все ж не можна назвати повністю захищеним від поліовіруса, і, як підкреслюють у ВООЗ, робота по запобіганню захворювання має продовжуватися.
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Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджають, що кожна 15-а дитина в регіоні не отримує повного комплекту планових щеплень у встановлені терміни.
У 2017 році у світі зареєстрували лише 12 нових випадків захворювання на поліомієліт і тільки в двох країнах – Пакистані і Афганістані.
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