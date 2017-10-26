Учені розповіли про небезпеку надмірної худоби у жінок

Учені з Массачусетського університету з'ясували, що у жінок, у яких в підлітковому або в середньому віці була недостатня маса тіла, спостерігається високий ризик настання ранньої менопаузи, пише EurekAlert!.

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Вчені проаналізували 78 759 жінок у віці 25-42 року, які з 1989 по 2011 рік брали участь у довготривалому дослідженні Nurses' Health Study II. Враховувалися такі показники, як індекс маси тіла (ІМТ), що показує ступінь співвідношення маси людини та його зростання, розподіл жиру по тілу, зміни ваги з роками і терміни менопаузи.

До кінця довготривалого спостереження у 2804 жінок менопауза настала передчасно. Фахівці виявили, що у надмірно худих (ІМТ менше 19) ризик раннього настання закінчення менструацій в середньому підвищувався на 30 відсотків.

Менопауза зазвичай наступає у віці від 45 до 55 років, проте в деяких випадках вона виникає раніше, в 40-45 років. При цьому припиняються менструації, і жінка не може завагітніти.