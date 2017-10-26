Антикоагулянти запобігають розвитку деменції - учені

Шведські вчені дійшли висновку: препарати, що розріджують кров, на 48% знижують ризик появи деменції та інсультів у людей, які страждають аритмією, повідомляє The Guardian.

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Згідно з проведеним у Стокгольмі дослідження, пацієнти, які отримували лікування від фібриляції передсердь, рідше хворіли на деменцію, якщо приймали антикоагулянти.

Мова йде про дослідження, в якому взяли участь 444 тисячі шведських пацієнтів.

Дослідження не перевіряє причинно-наслідковий зв'язок, проте вчені наполягають на тому, що антикоагулянти можуть запобігти розвитку деменції, позаяк це захворювання, на думку шведських дослідників, може бути в тому числі викликано тромбами в мозку.