Bayer і Alibaba стали стратегічними партнерами

Фармацевтична компанія Bayer підписала договір про стратегічне партнерство з медичним підрозділом китайської онлайн-корпорації Alibaba. Завдяки співпраці Bayer отримає доступ до бази даних покупців Alibaba, пише The Pharma Letter.

Читайте такожМіжнародні фармкомпанії вперше розповіли, кому і скільки платили РосіїЯк повідомляють китайські ЗМІ, угода з Bayer підвищить доступність продукції німецької фармкомпанії для китайських покупців. В рамках партнерства фахівці Bayer будуть проводити онлайн-консультації з питань здоров'я і правильного харчування.

Останнім часом Alibaba активно розвиває медичний напрям. Так, у серпні цього року британська GlaxoSmithKline підписала угоду з китайською компанією з надання навчальної інформації на сайті Alibaba. Також GlaxoSmithKline займеться організацією медичних онлайн-консультацій для користувачів сервісів Alibaba.