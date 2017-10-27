Трамп заявив, що опіоїднa криза перетворилася на надзвичайну ситуацією в охороні здоров'я США

Президент Дональд Трамп присвоїв опиоидному кризи статус надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, що передбачає прийняття комплексу заходів по боротьбі з передозуванням опіоїдними препаратами та їх використанням не за призначенням, пише Reuters.

Читайте такожЕксперти ООН стурбовані зростанням популярності синтетичних наркотиківВизнання ситуації з поширенням опіоїдів надзвичайною ситуацією дозволить перерозподілити федеральні ресурси, а відомства зможуть використовувати надзвичайні повноваження для боротьби з кризою. Термін дії режиму надзвичайної ситуації складе 90 днів, після чого Трамп має право на його продовження.

Опіоїдні наркотики, в основному рецептурні знеболюючі препарати, героїн та фентаніл є причиною смерті від передозування більше 100 американців кожен день, свідчать дані CDC. В рамках боротьби з кризою адміністрація президента буде працювати разом з конгресом США для надання додаткового фінансування допомоги наркозалежним.