Шкіра впливає на артеріальний тиск людини і частоту серцевих скорочень - дослідження

Вчені провели дослідження на генетично модифікованих мишах. Дослідники виявили, що шкіра здатна впливати на тиск і частоту серцевих скорочень (ЧСС) при зміні рівня кисню в навколишньому середовищі. Як відомо, через брак кисню приплив крові до серця збільшується. Цей процес частково контролюють особливі білки - фактори, індуковані гіпоксією (HIFs), розповідає Business Standard.

Читайте такожВідвідування сауни запобігає розвитку гіпертонічної хвороби - дослідженняУ ході дослідження фахівці піддослідних тварин поміщали в умови нестачі кисню. Вчені помітили, що у мишей без одного з двох HIFs в шкірі (HIF-1a або HIF-2a) реакція на зниження рівня кисню змінилася порівняно з контрольною групою. Зміни торкнулися ЧСС, артеріального тиску, температури шкіри і загального рівня активності тварин. Приблизно те ж саме відбулося у гризунів без специфічних білків, пов'язаних з HIFs.

Крім того, реакція звичайних мишей на кисневе голодування виявилося складніше, ніж вважалося раніше. За перші десять хвилин у них зростали ЧСС і тиск. Потім (за період тривалістю до 36 годин) тиск і ЧСС опускалися нижче норми. Приблизно через 48 годин після нестачі кисню ЧСС і артеріальний тиск нормалізувалися.