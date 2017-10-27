Імунна система "пам'ятає" про запалення, щоб потім швидше реагувати на інфекції - учені

Відомо, що імунна система зберігає спогади про запаленні, щоб швидше реагувати на наступні інфекції. Нове дослідження показало, що шкіра теж здатна запам'ятовувати запалення. Завдяки цьому наступного разу вона заживає швидше, розповідає The Hindustan Times.

Читайте такожШкіра впливає на артеріальний тиск людини і частоту серцевих скорочень - дослідження

Фахівці провели експерименти на мишах. Дослідники виявили, що рани на шкірі, де до цього вже було запалення, більше ніж у два рази швидше загоювалися у порівнянні з шкірою, яка ніколи раніше не запалювалася. Цей ефект виявлявся навіть у тому випадку, якщо перше запалення на шкірі гризунів відбувалося за 6 місяців до другого. Це еквівалентно 15 років у людини.

Вчені прийшли до висновку, що стовбурові клітини шкіри запам'ятовують запалення. Ймовірно, відкриття дослідників призведе до розробки нових методів лікування псоріазу та інших запальних захворювань шкіри. На думку фахівців, спогади про запалення можуть сприяти не тільки загоєнню шкіри, але і рецидивам запальних захворювань.