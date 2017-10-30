Собака в будинку може захистити малу дитину від астми та екземи - вчені

Результати двох досліджень, представлених на щорічних наукових зборах Американського коледжу алергії, астми та імунології (ACAAI), показують, що для сімей з маленькими дітьми є ще значні причини для любові до свого собаки, пише журнал EurekAlert.

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Перше дослідження показує, що діти, які народилися у матері, яка жила під час вагітності в будинку з собакою, отримують додатковий захист від алергічної екземи (у ранньому дитинстві він дуже відчутний).

Друге дослідження показує, що присутність у помешканні собаки може допомогти забезпечити захисний ефект від астми. Причому це стосується навіть дітей, які страждають алергією на собак. На думку вчених, такий ефект викликаний, насамперед, бактеріями, носіями яких є собаки.

У тій же публікації наводяться рекомендації для тих, хто хоче утримувати в домі собаку, незважаючи на алергію на цих домашніх тварин: обмежте місце проживання собаки однією або кількома кімнатами, виключивши її перебування у вашій спальні,

після контакту з собакою вимийте руки з милом,

використовуйте високоефективні очисники повітря, особливо в спальні і вітальні, де ви проводите багато часу,

підтримуйте чистоти, використовуйте високопродуктивні пилососи,

щонайменше, один раз на тиждень мийте вашу собаку у ванній.