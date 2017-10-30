Голодування сприяє тривалому життю і здоровій старості - дослідження
Зменшення кількості споживаних калорій підтримувало функції мітохондріальних мереж, відповідальних за старіння.
Учені Гарвардського університету з'ясували, що контроль активності мітохондрій за допомогою дієт або генетичних маніпуляцій збільшує тривалість життя і сприяє здоровому старіння, пише EurekAlert!.
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Мітохондрії є органоїдами у клітинах живих організмів. У них відбувається відновлення кисню, а також утворюється АТФ — енергоємна молекула, необхідна для клітинного метаболізму. «Сировиною» для мітохондрій служить піруват, що утворюється при гліколізі з вуглеводів, які потрапляють в організм з їжею. У них також утворюються кисневі радикали, які ушкоджують клітини і сприяють її старінню.
Мітохондрії утворюють мережі, які змінюються у відповідь на енергетичні потреби клітин. З віком організму вони функціонують все гірше.
Результати експериментів на круглих хробаках Caenorhabditis elegans виявили, що зменшення кількості споживаних калорій підтримувало функції мітохондріальних мереж. Такого ж ефекту вдалося досягти за допомогою генетичних маніпуляцій з білком АМФ-активованої протеїнкіназою, коли органели починали «голодувати», тривалість життя черв'яків зростала.