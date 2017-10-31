Майже 50% нових випадків лікарсько-стійкого туберкульозу припадає на Індію, Китай і Росію - ВООЗ

Майже половина всіх нових випадків лікарсько-стійкого туберкульозу припадає на Індію, Китай і Росію. Ця статистика наводиться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про ситуації щодо епідемії туберкульозу в світі.

Читайте такожВООЗ закликає фармацевтів працювати над новими антибіотиками для боротьби з туберкульозомТуберкульоз, як і раніше входить в десятку найнебезпечніших інфекційних хвороб. Якщо не вжити рішучих дій, то навряд чи вдасться досягти поставленої ВООЗ мети: до 2030 року покінчити з туберкульозом.

За даними авторів доповіді, починаючи з 2000 року, завдяки вжитим заходам, вдалося зберегти життя 53 млн. осіб. Водночас торік на туберкульоз заразилися 10,4 млн. осіб. Десять відсотків з них - люди, які живуть з ВІЛ.

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Найбільшу загрозу становить мультирезистентний туберкульоз (тобто стійкий до будь-яких ліків).

Головна причина появи цього штаму – переривання курсу лікування. Він особливо поширений в пострадянських країнах.