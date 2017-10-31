Учені пояснили імовірну причину раптової смерті немовлят

Відомо, що один з факторів ризику «смерті у колисці» або синдрому раптової малюкової смерті сон на животі, пише Hms.Harvard.

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Міжнародна група вчених виявила патології розвитку у немовлят, які загинули унаслідок раптової смерті. В рамках дослідження було вивчено 55 випадків «смерть у колисці» в США.

Всі діти зовні здавалися абсолютно здоровими, але розтин показав у них значні аномалії в структурах стовбура мозку, пов'язаних з контролем дихання, а також руху голови і шиї.

При детальному аналізі з'ясувалося, що у цих малюків були порушені біохімічні процеси в мозку, а саме передача нейропептіда, відомого як «речовина Р», і його зв'язування з відповідним рецептором «нейрокініном-1» (NK1R).

Саме ці дві ключові ланки визначають, як організм відреагує на загрозливу ситуацію кисневого голодування.

У немовляти з вродженими патологіями, ймовірно, критично порушуються дихальні і моторні реакції, коли він спить на животі, вважають вчені.

За спостереженнями вчених, проблеми з «речовиною Р» найчастіше спостерігаються у недоношених дітей і немовлят чоловічої статі. Вони ж найбільш схильні до ризику раптової смерті. Наступний етап дослідження – розробити методи скринінгу та визначити біомаркери для виявлення дітей, які можуть бути схильні до ризику цього синдрому.