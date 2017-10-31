Вчені давно шукають ключ до вічного життя, проте співробітники Університету Арізони, стверджують - це марно. Смерть неминуча, і жоден науковий прорив цього не змінить. Фахівці створили нову математичну модель старіння. Вчені прийшли до висновку, що уникнути старіння і смерті не можна, повідомляє The Daily Mail.

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Після відкриття теломерів (захисних елементів хромосом, довжина яких зменшується в міру старіння) багато почали вірити в швидку появу засобів, які дають вічну молодість. На думку команди дослідників, препарати, що перешкоджають зношенню теломерів, не допоможуть досягти бажаного результату.

Завдяки таким лікам вдасться запобігти старінню клітин. Але при цьому прискорюються процеси в ракових клітинах. Вони почнуть активно розмножуватися і формувати пухлини. В результаті людина все одно помре. Якщо активність ракових клітин пригнічувати, то в організмі буде з'являтися більше старих клітин. Розірвати це замкнене коло неможливо.

Учені вважають, що старіння - результат роботи "програми смерті". Ця програма - набір генів, що призводить до згасання життєвих функцій тіла. Вона дає можливість, припускають учені, оновлювати популяцію.