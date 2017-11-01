У світі близько 325 млн людей заражено на гепатит С - ВООЗ

Протягом останніх двох років кількість хворих гепатитом С, які отримують лікування, зросла на три мільйони. Тільки в минулому році курс довічного лікування почали 2,8 млн. осіб. Ці обнадійливі дані представили експерти ВООЗ на Всесвітньому саміті, що відкрився в Сан-Паулу в Бразилії. Його мета – переконати країни вжити рішучих заходів щодо скорочення масштабів цього виду гепатиту, який щороку забирає 1,3 млн. життів.

Читайте такожУкраїна увійшла у список країн з високою розповсюдженістю гепатиту - ВООЗУ світовому масштабі заражено гепатитом С 325 млн. осіб. І хоча приблизно від 15 до 45 % інфікованих одужують без лікування, у решти 60-80 % розвивається хронічна форма гепатиту С. Вакцини від нього не існує, хоча робота над ним триває.

Заразитися цим видом гепатиту можна, користуючись загальним шприцом для введення внутрішньовенних наркотиків, при переливанні зараженої крові або при використанні нестерилізованих медичних інструментів.

Найбільш розповсюджений гепатит С у Східній Європі та Середземноморському регіоні. Він є супутньою інфекцією у людей, заражених на ВІЛ-інфекцію. У ВООЗ рекомендують цілу низку заходів щодо запобігання зараження гепатитом, а також підкреслюють необхідність вчасно здавати аналізи.