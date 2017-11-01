Медики розповіли про суперкорисну властивість гострих перців

Дослідники з Третього військово-медичного університету в Китаї виявили, що завдяки капсаїцину (компоненту гострого перцю) у людей може знижуватися потяг до солоних продуктів. Це, в свою чергу, зменшує ризик виникнення проблем з серцем і судинами, пише Hypertension.

Читайте такожПерець чилі зупиняє ріст пухлин і утворення метастаз - дослідженняФахівці проаналізували дані близько 600 добровольців. Учасники деякий час їли дуже гостру їжу. Дослідження виявило, що добровольці стали їсти менше солі. Внаслідок цього систолічний тиск у них знизився на 8 міліметрів ртутного стовпа, а діастолічний - на 5 міліметрів ртутного стовпа.

На думку вчених, справа в тому, що гостра їжа посилює смак солі. У мозку центри гострого і солоного смаків розташовуються поруч і частково перекриваються. При активації центру гострого смаку клітини, що розпізнають солоний смак, теж включаються. Тому їжа починає здаватися більш солоної, ніж насправді.

Також відомо, що гострий перець та інші гострі спеції сприяють спалюванню жиру.