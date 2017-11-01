Учені назвали продукти, що поліпшують здоров’я чоловіків

Листові зелені овочі, такі як шпинат і броколі, є чудовим джерелом фолієвої кислоти, пише ТСН. Дослідження показали, що у чоловіків, які мають в раціоні ці овочі, зменшується ризик щодо високого артеріального тиску.

Читайте такожЗловживання цукром провокує розвиток хвороб серця і судин - медики

Необхідний для сильної статі вітамін С. Двісті міліграмів на день підтримають не лише імунітет, а й безпосередньо сексуальне чоловіче здоров’я. Це насамперед стосується чоловіків, старших сорока років. До речі, вітамін С – не лише цитрусові. Він міститься у шипшині, болгарському перці, чорній смородині.

Наступний корисний інгредієнт обіду для чоловіків – це авокадо. А все завдяки корисним жирам, що містить авокадо. Ці жири підтримують зір і полегшують симптоми артриту.

І нарешті у чоловіків, які регулярно вживають бобові, ризик серцевого нападу майже вдвічі менший ніж у тих, хто бобовими нехтує. До того ж, наприклад, квасолеве рагу, допомагає організму знизити рівень холестерину в крові. Експерти рекомендують час від часу замінювати курячий суп на квасолевий.