Настрій людини є заразним для оточуючих - дослідження

14:31, 01 листопада 2017
Зарубіжні новини
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Якщо вас оточують люди у стані стресу, це може позначитися на вашому психічному або фізичному здоров’ї.

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Стресом можна заразитися. Нове дослідження виявило, якщо вас оточують люди у стані стресу, це може позначитися на психічному або фізичному здоров’ї, пише ТСН.

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Науковці розповіли, що у крові людини, яка спостерігає негативні емоції, збільшується рівень кортизолу - гормону стресу.  І назвали таку реакцію емпатичним відгуком.

Як і стресом, можна заразитися відчуттям щастя. Дослідження показало, що щобільше щасливих людей вас оточує, то більше шансів і у вас стати щасливим. 

Також нове дослідження довело, що поганий сон може бути причиною безпліддя у жінок. Японські медики дослідили якість сну у понад 200 жінок, які мають проблеми із зачаттям. Та з’ясували, що ті, жінки, які погано сплять, мають менше шансів на запліднення, ніж ті, хто добре висипаються.

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Теги: #стрес та депресія#настрій людини