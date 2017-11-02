У світі три чверті дітей у віці від 2 до 4 років зазнають насильства від батьків - ЮНІСЕФ

Більше половини немовлят в 30 країнах світу піддаються тілесним покаранням – щодесятий отримує ляпаси, а у чверті всіх випадків батьки з силою трясуть дитину. Про це йдеться в новій доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Автори доповіді відзначають, що мільйони дітей у різних країнах світу піддаються насильству. Вони стають жертвами гвалтівників, терористів і контрабандистів. Багато дітей страждають від фізичної та психологічної жорстокості своїх близьких, в тому числі у власному будинку і в школі.

«Згідно зі статистичними даними, діти зазнають насильства на всіх етапах дорослішання, у найрізноманітніших місцях і часто саме з боку людей, які мають про них піклуватися і захищати їх», - заявила представник ЮНІСЕФ Клаудіа Каппа.

Три чверті дітей у віці від двох до чотирьох років – близько 300 млн. юних жителів планети - піддаються фізичним покаранням або психологічній агресії з боку батьків. При цьому у багатьох країнах насильство щодо дітей вважається допустимим, зокрема, через укорінені традиції.

На сьогоднішній день 732 мільйони дітей у віці від 6 до 17 років живуть в країнах, де немає законів, що захищають їх від тілесних покарань в школі.