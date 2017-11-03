Через чуму на Мадагаскарі вже загинули 127 людей

Від чуми на Мадагаскарі з серпня загинули 127 людей, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожНа Мадагаскарі - епідемія легеневої чуми: небезпечна хвороба поширюється за межі острова

Загалом зареєстровано 1800 випадків з підозрою на це інфекційне захворювання. З них підтверджено 260 випадків бубонної чуми і понад1100 випадків – легеневої.

Також інфікований 71 медичний працівник. Епідемія поширюється більше у міських, ніж у сільських районах. Сильно постраждали міста Антананаріву і Туамасіна. Ситуація ускладнюється тим, що місцеві жителі бояться лікарів.

Чума – ендемічне захворювання на Мадагаскарі. Зазвичай епідемічний сезон тут триває з вересня по квітень, але цього року розпочався раніше. При цьому переважає легенева чума, яка передається повітряно-крапельним шляхом. При такій формі захворювання потрібна негайна медична допомога, інакше через два-три дні людина помирає. Раніше від бубонної чуми гинули 95% хворих, а від легеневої – майже 100%. Тепер же обидві форми захворювання успішно лікуються антибіотиками та іншими ліками, і смертність не перевищує 5 – 10%.