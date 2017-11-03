На саміті ВООЗ заявили про вихід на ринок високоефективних та дешевих ліків проти гепатиту С

У лікуванні гепатиту С намітилися серйозні зрушення. Незабаром на ринку з'являться дешеві та високоефективні ліки. Про це на саміті ВООЗ в Сан-Паулу оголосив експерт з фармакології Ліверпульського Університету Ендрю Хілл.

Читайте такожУ світі близько 325 млн людей заражені гепатитом С - ВООЗВін повідомив, що 12-тижневий курс лікування гепатиту С новим препаратом обійдеться в 50 доларів США. Результати лікування приблизно тисячі пацієнтів показали його високу ефективність.

За словами експерта, випробування підтвердили, що ліки – генерик, або аналог, так само ефективний, як і брендові препарати.

«Для того, щоб забезпечити пацієнтів цими ліками вартістю 50 доларів, потрібно приблизно 3,5 мільярда доларів. А це – менше одного відсотка загальносвітового бюджету на цілі охорони здоров'я», -заявив Ендрю Хілл.

Він закликав держави вжити рішучих заходів щодо скорочення масштабів цього виду гепатиту, який щороку забирає 1,3 млн. життів.

На саміті в Бразилії представники ВООЗ нагадали про мету повністю викорінити гепатит С до 2030 року. Поки на шляху до неї знаходяться лише сім держав світу - Австралія, Бразилія, Грузія, Німеччина, Єгипет, Ісландія, Нідерланди, Швеція та Японія.