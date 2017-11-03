Популярні ліки проти хвороб шлунково-кишкового тракту можуть зумовити розвиток раку - дослідження

Дослідники з Університетського коледжу Лондона і університету виявили, що внаслідок тривалого прийому інгібіторів протонної помпи (ІПП) ризик розвитку раку шлунка може подвоїтися, пише UPI.com. Попередні дослідження показали, що прийом цих препаратів пов'язаний з пневмонію, інфарктом, переломами та передчасною смертю.

Читайте такожЛіки від печії можуть викликати коліт - медикиВчені проаналізували дані 63397 осіб, що приймали ІПП і два антибіотики для знищення Helicobacter pylori (збудника хронічних гастритів і виразок шлунка) протягом 7 днів. Фахівці порівнювали ІПП з іншими препаратами проти печії - блокаторами H2-гістамінових рецепторів. Дослідження виявило, що у 0,24% добровольців після потрійної терапії розвинувся рак шлунка. Вплив Helicobacter pylori було виключено.

ІПП збільшували ризик раку шлунка більш ніж у два рази. Найбільшому ризику піддавалися ті, хто довго приймав ці ліки. У людей, які користувалися ІПП більше року, ризик був підвищений у 5 разів, у учасників, що приймали ІПП 2 роки або більше, - в 6 разів, а у тих, хто використовував 3 роки або більше - у 8 разів. Прийом блокаторів H2-гістамінових рецепторів не підвищував ризик розвитку раку шлунка.