Хвороба Альцгеймера може передаватися при переливанні крові - відкриття вчених

Фахівці з Університету Британської Колумбії з'ясували, що бета-амілоїдний білок, пов'язаний з деменцією, здатний поширюватися через кров, пише, передає The Daily Mail. Вчені провели дослідження на мишах. У деяких гризунів був мутантний людський ген, що підвищує рівень бета-амілоїдного білка у крові, а в інших - ні.

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Дослідники хірургічним шляхом поєднали кровоносні системи мишей з мутантним геном і без нього. Через рік у гризунів без мутантного гена розвинулася хвороба Альцгеймера. Учені кажуть, що в мозок гризунів потрапив бета-амілоїдний білок, що передався їм через кров мишей з мутантним геном. Внаслідок цього у тварин з'явилися ознаки хвороби Альцгеймера, приміром, почали гинути клітини в гіпокампі (центрі пам'яті).

Однак фахівці вважають, що людям не варто боятися зараження хворобою Альцгеймера при переливанні крові. Бета-амілоїдний білок може вироблятися не тільки в мозку.