Кількість людей з підозрою на холеру в Ємені перевищилa 895 тисяч - ООН

Загальна кількість людей в Ємені з підозрою на холеру перевищила 895 тисяч. З 27 квітня від цього захворювання в країні померли 2200 осіб. Холера поширилася майже у всіх провінціях Ємену.

Читайте такожООН: 40 % жертв епідемії холери в Ємені - дітиПро це повідомили в Управлінні з гуманітарних питань. Експерти ООН відзначають, що темпи поширення епідемії стали рекордними за всю історію спостережень. До теперішнього часу холера була виявлена у 21-й з 22-х провінцій Ємену, де триває жорстокий конфлікт.

В результаті обстрілу і повітряних бомбардувань в Ємені зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі системи водопостачання і каналізації. Люди не мають доступу до медицини і чистої води.

Незважаючи на складні умови в сфері безпеки гуманітарні установи ООН роблять все можливе, щоб забезпечити людей чистою водою і створити адекватні санітарно-гігієнічні умови. Вони відкривають лікувальні центри, навчають місцевих медиків, що працюють з населенням, пояснюючи, як запобігти зараженню.

По всій країні було відкрито 234 центру з лікування діареї і понад тисячі медпунктів з надання першої допомоги у зв'язку зі зневодненням. 3,6 мільйона єменців в 12 провінціях країни користуються системами постачання очищеної води. 17 мільйонів охоплені кампанією з інформування населення про заходи обережності у зв'язку з епідемією холери.