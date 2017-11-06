Учені назвали продукти, що запобігають розвитку раку

Британські і норвезькі вчені назвали їжу, яка запобігає розвитку шлунково-кишкових захворювань, зокрема й онкологічним хворобам, пише сайт Уорікського університету у Великій Британії.

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Гранати, червоні сорти винограду, груші, гриби, сочевиця, соя і зелений горошок особливо ефективні для профілактики шлунково-кишкових захворювань.

Ці продукти позитивно впливають на аутофагі - поглинання клітиною власних шкідливих компонентів, запобігаючи розвитку запальних процесів в організмі.

Учені з'ясували, як працює механізм аутофагії: виявлено білок Kenny, з яким пов'язана регуляція процесу. Коли аутофагія працює некоректно, такий протеїн накопичується і провокує запалення в організмі.