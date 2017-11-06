Дружні та теплі стосунки з іншими людьми поліпшують роботу мозку - дослідження

14:17, 06 листопада 2017
Зарубіжні новини
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Учені оцінювали основні складові психологічного благополуччя учасників, зокрема, якість відносин з іншими людьми.

deccanchronicle.com

Нове дослідження, проведене співробітниками Північно-Західного університету, виявило, що теплі і довірливі відносини з іншими людьми не тільки рятують від самотності. Ще вони позитивно впливають на роботу мозку. У дослідженні брали участь люди у віці 80 років і старше, пише The Deccan Chronicle.

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Учені оцінювали основні складові психологічного благополуччя учасників, у тому числі якість відносин з іншими людьми. Дослідники виявили: у добровольців у віці 80 років і старше, чиї когнітивні здібності були такими ж хорошими, як у людей у віці 50-60 років, якість відносин з іншими виявилася на 4 бали вища порівняно з їх однолітками, що мали середні когнітивні здібності.

Фахівці дійшли висновку, що дружні відносини з іншими людьми - один з факторів, що зменшують ризик недоумства. До речі, до цього співробітники Університету Тохоку встановили, що завдяки щоденному споживанню апельсинів, грейпфрутів, лимонів або лаймів ризик деменції знижується майже на чверть.

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Теги: #психічне здоров'я#профілактика деменції#стосунки з людьми