Лише дві банки газованої води на тиждень, зумовлюють розвиток діабету та інсульту - медики

За словами експертів, через дві банки шипучки на тиждень зростає імовірність розвитку діабету, гіпертонії, хвороб серця та інсульту. Крім того, артеріальний тиск може підвищити лише одна банка напою. В одній стандартній банку газованої води об'ємом 0,3 літра міститься 39 грамів цукру. Це на 14 грамів більше рекомендованої добової норми дорослої людини, передає The Daily Mail.

Читайте такожІмунна система людини здатна запобігти інфарктовіУчені проаналізували дані 36 досліджень. Дослідники виявили: вживання газованої води було тісно пов'язано з збільшенням надмірної маси тіла і ймовірністю розвитку метаболічного синдрому (комплексу порушень, що підвищують ризик серцевого нападу, інсульту і діабету). В учасників одного з досліджень, які вживали солодкі напої протягом 10 тижнів, чутливість до інсуліну знизилася на 17%.

Фахівці підкреслюють, що люди, які вживають дієтичну газовану воду, ризикують не менше. У такій газованій воді лише 10 калорій і немає цукру. Натомість туди додають штучні підсолоджувачі, вживання яких збільшує ймовірність розвитку ожиріння. До того ж, споживання дієтичної соди теж пов'язано з діабетом, захворюваннями серця і інсультом.