Вчені зробили заяву, що депресія - це понад десять різних розладів

Міжнародна група психологів зробила заяву: загальна депресія - це більше десяти різних розладів. І такий підхід дозволяє ефективніше справлятися з проблемою, передає SBS.com.

Було озвучено кілька підтипів депресії в залежності від першопричин або тригерів депресії. Серед них хвороба, самотність, травматичний досвід або тривалий стрес.

Читайте такожПерехід на зимовий час впливає на фізичний і на психологічний стан людини - медикЯкщо депресія - відповідь на неприємну подію, то фахівці повинні зрозуміти, чи є симптоми адаптивними або один депресивний епізод переросте в патологію. Отже, до причин, що стоять за відповідними підтипами розлади, належать: інфекція або хвороба, тривалий стрес, самотність, травматичний досвід, знущання у школі, сум.

Також у переліку відмова романтичного спрямування, післіпологова депресія у жінок, сезонний афективний розлад (сезонна депресія), хімічні речовини типу алкоголю і кокаїну, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, інсульт, голод.