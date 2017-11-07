В Уганді зафіксовано спалах смертельного вірусу Марбурга, пише The Daily Mail.

Він вбиває до 88% інфікованих, що робить його одним з найбільш небезпечних вірусів у природі. На даний момент в Уганді постраждали п'ять осіб, але міжнародні експерти вже б'ють на сполох. Якщо упустити момент, спалах переросте на справжню епідемію.

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Два летальні випадки зареєстровано поруч з кенійським кордоном.

Вірус Марбурга схожий на вірус Ебола, що викликає геморагічну лихоманку і вбив в 2014-2015 роках близько 11000 осіб. Вперше про вірус Марбурга заговорили в 1967 році, коли працівники однієї дослідницької лабораторії у Німеччині заразилися ним від мавп. Вірус передається з укусами летючих мишей і мавп, проте він може поширюватися і серед людей через сперму і кров.

Також відомі випадки інфікування після контакту із зараженим одягом, постільною білизною. Вірус провокує сильну кровотечу, лихоманку, напади діареї. Інкубаційний період становить 21 день, і ліків проти вірусу поки немає.