Ліки для розрідження крові знижують ризик розвитку раку - вчені

Популярні засоби для розрідження крові можуть скоротити ризик раку. Як показали дослідження, якщо людина середнього віку приймає такі ліки, то у неї буде знижений ризик розвитку раку в подальшому, пише The Daily Mail.

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Зазвичай ліки для розрідження крові призначають людям, що перенесли серцевий напад або інсульт, особам з підвищеним ризиком утворення тромбів внаслідок нерегулярного серцебиття або операції. І нещодавно було встановлено, що ці препарати знижують ризик розвитку раку на 16%, і в особливості раку простати, легенів і грудей.

Вчені університету Бергена виявили, що прийом таких ліків знижував ризик раку простати на 31%, раку легень - на 20%, раку грудей - на 10%. А для пацієнтів з фібриляцією передсердь (аномальним серцевим ритмом) ризик раку кишечника також був знижений в середньому на 29%.

Вчені досі не знають, за рахунок чого препарати знижують відповідний ризик. Можливо, активізують імунітет, не даючи формуватися пухлині. По суті, вона обеззброює рак перед імунною системою, гальмуючи сигнальну активність ракових клітин.