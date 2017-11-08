80 % антибіотиків у світі використовується в тваринництві - ВООЗ
Ліки накопичуються в м'ясі і потрапляють в організм людини, в результаті у людей розвивається стійкість до антибіотиків.
80 відсотків антибіотиків у світі використовується у тваринницькому секторі. При цьому антибіотики часто дають абсолютно здоровим тваринам – щоб підтримати їх швидкий ріст та запобігти захворюванням.
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«Резистентність до антибіотиків – серйозна загроза для громадської охорони здоров'я. У сформованій ситуації багато бактеріальних інфекцій більше не піддаються лікуванню. В якості прикладів можна навести інфекції сечовивідних шляхів, пневмонію, гонорею, туберкульоз і зараження крові. Іншими словами, існуючі антибіотики більше не можна вважати ефективними», - заявив представник ВООЗ Марк Шпренгер.
Експерти також нагадують, що антибіотики відіграють важливу роль у запобіганні супутніх інфекцій у ході лікування раку і пересадки внутрішніх органів.
Розвиток стійкості до антибіотиків, підсумовують у Всесвітній організації охорони здоров'я, в окремих випадках може коштувати людині життя.