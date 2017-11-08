Прийом опіоїдів і антидепресантів збільшує ризик переломів - медики

Людям з ревматоїдним артритом небезпечно приймати антидепресанти / youtube.com

За даними нового дослідження, проведеного співробітниками Медичного центру Університету Небраски, прийом опіоїдних препаратів і антидепресантів може збільшити ризик переломів у людей, які страждають від ревматоїдного артриту, пише The Hindustan Times. Це хронічне аутоімунне захворювання, при якому переважно уражаються дрібні суглоби рук і ніг.

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Через хронічне запалення і болю у людей з ревматоїдним артритом нерідко з'являються інші проблеми зі здоров'ям, наприклад, психічні захворювання, хвороби серця і судин, розлади шлунково-кишкового тракту. У таких випадках люди приймають відразу кілька ліків, що може підвищити ризик переломів, пов'язаних з остеопорозом - захворювання, що характеризується зниженням маси і щільності кісток.

Дослідники проаналізували дані 11049 осіб з ревматоїдним артритом у віці 40 років і старше. До початку дослідження у добровольців не було переломів, пов'язаних з остеопорозом. Через 5,7 року такі переломи отримали 863 людини. Учасники, які отримали переломи, виявилися старше. Крім того, ризик переломів у них спочатку був вищий. Ймовірність переломів, пов'язаних з остеопорозом, збільшувалася протягом 30 днів після призначення опіоїдних препаратів. Антидепресанти теж підвищували ризик переломів.