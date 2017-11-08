Учені розповіли про ще одну корисну властивість кави

Фахівці з Португалії проаналізували дані понад 2300 американців з хронічною хворобою нирок. Вчені з'ясували, що в учасників, які вживали більше всього напоїв з кофеїном, ризик смерті з будь-яких причин виявився знижений на 24%, повідомляє UPI.com.

Читайте такожВчені розповіли, чому не варто відмовлятися від ранкової кавиУ добровольців, які споживали менше напоїв з кофеїном, ймовірність передчасної смерті була нижчою на 12-22%. Дослідники врахували фактори, які могли вплинути на результати, такі як стать, вік, наявні проблеми зі здоров'ям, доходи і рівень освіти. Фахівці відзначають, що виявлено зв'язок не є причинно-наслідковим. Вчені додають, що необхідні подальші дослідження.

Дослідження, проведене в Університеті Саутгемптона, виявило, що кава знижує ризик розвитку раку печінки. Зокрема, кава може захистити від розвитку гепатоцелюлярної карциноми - найбільш поширеної форми первинного раку печінки.