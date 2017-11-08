Через втому деякі ділянки мозку можуть "відключитися" - дослідження

Нове дослідження виявило, що ділянки мозку через втому можуть "відключатися", навіть якщо людина не спить, також у неї уповільнюються реакції, пише The Daily Mail.

Читайте такожВчені описали, як глутамін контролює генетичну програму в клітціУчені стежили за ділянкою мозку, пов'язаною з пам'яттю і зоровим сприйняттям. Фахівці встановили, що недосипання заважало нейронам кодувати інформацію і доводити до свідомості зорові сигнали. Активність мозку у ділянках із постраждалими нейронами уповільнювалася. Дослідники дійшли висновку, що у втомленої людини тільки деякі ділянки мозку працює нормально.

Тому водити автомобіль при недосипанні не менш небезпечно, ніж сідати за кермо в нетверезому вигляді. Сонний чоловік, який їде на роботу на автомобілі, запросто може не помітити пішохода, який переходить дорогу прямо перед ним.