Учені заявили, що препарат для лікування післяпологової депресії виявив свою ефективність

Компанія Sage Therapeutics представила переконливі результати клінічних досліджень препарату для лікування середньотяжкої та тяжкої післяпологової депресії, пише Reuters.

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Заявка на реєстрацію ЛЗ буде спрямована в FDA в 2018 році.

У компанії розповіли, що препарат досяг первинних кінцевих точок клінічних досліджень, продемонструвавши зниження вираженості симптомів депресії порівняно з плацебо. Як повідомлялося раніше, терапевтичний ефект лікарського препарату проявляється вже через 60 годин після першої дози, тоді як стандартні антидепресанти необхідно приймати 4-6 тижнів до полегшення симтоматики.

За прогнозами аналітиків, у разі реєстрації пікові продажі нового препарату для внутрішньовенного введення складуть 400 млн доларів у 2026 році. Ще 668 млн доларів компанія може отримати в результаті успішної розробки пероральної форми ліки.