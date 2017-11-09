Медики розповіли про суперкорисну властивість лаванди

Лаванда активно використовується в ароматерапії, однак офіційно її не можна вважати терапевтичним засобом. Керуючий директор Медичного коледжу Вейл Корнелл Ашутош Какер стверджує, що лаванда здатна зняти тривожність пацієнтів перед операцією, пише The Deccan Chronicle.

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Це довів експеримент, який проводився з хірургічними пацієнтами отоларингологічного відділення.

Тривожність, що спостерігається перед операцією, нерідко веде до того, що лікарі змушені використовувати більше анестетиків, засобів для наркозу. Збільшується тривалість перебування в лікарні, спостерігається знижена здатність організму боротися з інфекціями. Ефект лаванди перевірили на 100 хірургічних хворих, яких розбили на групи.

Перша група проходила сеанс ароматерапії перед операцією, а друга виступала в якості контрольної (могли використовуватися стандартні заспокійливі). В цілому обидва методи зниження тривожності працювали. Однак ароматерапія вирізнялася більшою безпекою і простотою.