У Ватикані заборонять продаж сигарет, щоб "не шкодити здоров'ю людей"

Папа Римський Франциск доручив ввести заборону на продаж сигарет на території Ватикану. Заборона набуде чинності з початку наступного року, повідомляє Reuters.

Читайте такожВ європейських країнах курить близько 30 % населення - ВООЗ«Святий престол не може сприяти діяльності, яка шкодить здоров'ю людей», - йдеться у заяві Ватикану. Зараз у Ватикані сигарети продаються без мита і за зниженою ціною для службовців і пенсіонерів. Співробітники організацій Ватикану можуть кожен місяць купувати п'ять упаковок сигарет на місяць. Чимало італійців просять своїх працюючих там друзів купувати для них сигарети.

У Ватикані визнають, що продаж сигарет була джерелом доходу для Папського престолу. Також в країні поки не планують вводити заборону на продаж сигар.