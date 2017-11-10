Німецькі вчені вперше пересадили дитині генетично модифіковану шкірну тканину

Німецьким вченим вперше вдалося виростити повноцінну шкірну тканину, яка тепер покриває 80% тіла дитини, страждала на рідкісне генетичне захворювання, повідомляє BBC.

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Мова йде про семирічного хлопчика Хассана, який хворів на бульозний епідермоліз, який також називають "хворобою метелики", оскільки при цьому захворюванні шкіра стає тонкою і крихкою, як крила комахи.

До цього часу медики практично не могли впоратися з цим рідкісним захворюванням, проте, за допомогою ДНК дитини, з якої видалили ушкоджений ген, вченим вперше вдалося "виростити" в пробірці штучну шкіру.

Після цього в результаті серії операцій фахівці замінили 80% шкірного покриву дитини на штучно вирощену шкіру.