Німецькі вчені вперше пересадили дитині генетично модифіковану шкірну тканину
Мова йде про семирічного хлопчика Хассана, який хворів на бульозний епідермоліз, який також називають "хворобою метелика".
Німецьким вченим вперше вдалося виростити повноцінну шкірну тканину, яка тепер покриває 80% тіла дитини, страждала на рідкісне генетичне захворювання, повідомляє BBC.
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Мова йде про семирічного хлопчика Хассана, який хворів на бульозний епідермоліз, який також називають "хворобою метелики", оскільки при цьому захворюванні шкіра стає тонкою і крихкою, як крила комахи.
До цього часу медики практично не могли впоратися з цим рідкісним захворюванням, проте, за допомогою ДНК дитини, з якої видалили ушкоджений ген, вченим вперше вдалося "виростити" в пробірці штучну шкіру.
Після цього в результаті серії операцій фахівці замінили 80% шкірного покриву дитини на штучно вирощену шкіру.