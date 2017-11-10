Учені назвали продукт, що уповільнює процеси старіння організму

Згідно з результатами дослідження, проведеного американськими вченими, регулярне вживання в їжу грибів дозволить довше зберігати молодість, оскільки в них містяться два антиоксиданти, здатні уповільнити процеси старіння, повідомляється на сайті Університету штату Пенсільванія.

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Дослідники з'ясували, що у грибах міститься велика кількість антиоксидантів ерготионеїну і глутатіону. Ці речовини допомагають нейтралізувати негативний ефект оксидативного стресу.

"Вже досить давно існує теорія старіння, яка стверджує, що побічним ефектом при окисненні їжі в організмі є утворення вільних радикалів, багато з яких шкідливі", – зазначив професор університету Пенсільванії Роберт Білмен.

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За словами вченого, вільні радикали підвищують ризик розвитку таких захворювань, як рак, ішемічна хвороба серця і хвороба Альцгеймера.

При цьому вміст ерготионеїну і глутатіону у грибах різних видів істотно розрізнялося. Найбільша кількість цих речовин учені виявили саме в білих грибах.