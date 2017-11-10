Нігті розкажуть про стан здоров'я - медики

Медики стверджують, що оцінка стану нігтів дозволяє виявити проблеми з легенями, нирками, печінкою, симптоми артриту, дефіцит вітамінів і мінералів, фізичний стрес, недоїдання, рак та інше, пише The Deccan Chronicle.

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Наприклад, при анемії та псоріазі на нігтях утворюються ямки. Збліднення половини нігтя свідчить про зниження рівня альбуміну в крові.

При нестачі кисню нігті синіють. А при інфекційному ендокардиті ділянки шкіри під нігтями починають кровоточити. Також фахівці кажуть: внаслідок нестачі вітамінів, кальцію і білків у раціоні нігті нерідко стають крихкими, а через дефіцит заліза - увігнутими.

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Деформація нігтів є одним із симптомів емфіземи та інших проблем (симптом барабанних паличок). Маленькі ямки на нігтях можуть утворюватися при екземі й артриті. Горизонтальні лінії (лінії Бо) на нігтях - ознака фізичного стресу. Вони часто з'являються після хіміотерапії.