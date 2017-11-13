На Мадагаскарі кількість хворих на легеневу чуму вже понад 2 тисячі осіб

З початку спалаху легеневої чуми на Мадагаскарі кількість заражень перевищила 2000, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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Згідно з інформацією, станом на 8 листопада на острові зареєстровано 2 034 випадки заражень і 165 смертей.

При цьому понад 1560 осіб хворі на легеневу чуму (передається повітряно-крапельним шляхом), а 295 - бубонну. Іншим поки не поставили точного діагнозу.

У ВООЗ ситуацію назвали жахливою.

Наголошується, що не виключено, що чума може вийти за межі острова на найближчі дев'ять країн Африки.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що на острові Мадагаскар 94 людини померли від легеневої чуми.

Представники ВООЗ заявили, що можливість поширення захворювання за межі острова вкрай мала.