Учені виявили, який колір швидко позбавляє стресу

За словами учених з Університету Гранади, синій світло чинить позитивний ефект на людей в стані стресу, пише The Business Standard.

Читайте такожКолір їжі особливим чином впливає на її сприйняття - дослідження

Синій колір прискорює і посилює процес розслаблення після гострого психологічного стресу. Гострий стрес може виникнути після скандалу з близькими або внаслідок дедлайну на роботі. У рамках дослідження вчені викликали у групи добровольців високий рівень стресу, а потім спостерігали за процесом відновлення учасників експерименту.

Читайте такожПерехід на зимовий час впливає на фізичний і на психологічний стан людини - медик

При цьому добровольців розбили на дві групи. Люди з першої групи лежали в кімнаті з синім світлом, а другий - в кімнаті з білим світлом. Розслаблення оцінювалося за біологічними сигналами: частотою серцебиття, активністю мозку (робилися ЕКГ і ЕЕГ). У результаті виявилося, що люди, що знаходилися в кімнаті з синім світлом, швидше розслаблялися.