Діабет 2-го типу можна вилікувати харчуванням з дуже низьким рівнем калорій - дослідження

Учені Єльського університету заявляють, що діабет 2-го типу можна вилікувати дієтою з дуже низьким рівнем калорій, передає The Times of India.

Виявилося, що захворювання зникає у багатьох пацієнтів, які перенесли баріатричні операції для зниження ваги, яка сприяє різкому зниженню споживання калорій.

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Учені випробували низькокалорійну дієту на мишах з діабетом. Раціон тварин був урізаний на три чверті. Далі був проведений аналіз метаболічних змін не тільки за рівнем цукру в крові, але і за показниками печінки, пов'язаних з інсуліновою стійкістю.

Було виявлено три основні механізми, що пояснюють позитивний ефект низькокалорійної дієти. Отже, в печінці такий раціон знижував вироблення цукру, показники перетворення лактату і амінокислот в глюкозу, знижував швидкість перетворення глікогену в глюкозу і показники вмісту жиру.

Усі ці процеси поліпшували реакцію печінки на інсулін. Ці позитивні ефекти дієти виявлялися швидко - за три дні.