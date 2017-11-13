В Ізраїлі змінять рекомендації щодо грудного вигодовування: гепатит і наркотики не є протипоказаннями

Куріння і вживання наркотиків не є перешкодою до грудного вигодовування – так вважають в Ізраїльському об'єднанні лікарів, які склали новий список рекомендацій щодо способу годування немовлят. Повністю документ буде опублікований найближчим часом, повідомляють Весті Ізраїлю.

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Фахівці заявляють, що грудне вигодовування є ідеальним харчуванням для здорового росту та розвитку дітей грудного віку, і борг лікарів донести цю інформацію до молодих матерів ще в період підготовки до пологів, а також давати цьому максимальний пріоритет у лікарнях і пологових відділеннях. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендує до 6 місяців годувати дітей грудним молоком і продовжувати грудне вигодовування, поки дитині не виповниться 1 рік.

ВООЗ, у свою чергу, рекомендує, продовжувати грудне вигодовування до 2 років або довше, поки мати і дитина в цьому зацікавлені.

У документі окремо розглянуто особливі випадки, коли продовження годування і його доцільність викликає сумніви. Більшість з них раніше вважалися протипоказанням до грудного вигодовування.

Вагітність

Якщо мова не йде про вагітність підвищеного ризику з загрозою викидня, жінка може продовжувати годувати грудьми.

Інфекційне запалення грудей або абсцес

Немає ніяких причин припиняти годування з причини запалення або абсцесу. Більше того, відмова від годування може погіршити ситуацію. Якщо мати не може годувати груддю через сильний біль, рекомендується зціджувати молоко з тією ж частотою, що і годування. Зціджене із запаленої грудей молоко можна і потрібно давати дитині. У будь-якому випадку слід порадитися з лікарем з приводу призначення антибіотиків для лікування запалення.

Гепатит В і С

Новонародженому рекомендується зробити щеплення від гепатиту В ще в пологовому відділенні. У разі, якщо мати є носієм гепатиту В, рекомендується також зробити пасивну щеплення. Гепатит В не є причиною відмови від грудного вигодовування, утримуватися варто тільки у випадку кровотечі з соска. Якщо все-таки виникла кровотеча, варто порадитися з фахівцем і, можливо, перервати грудне вигодовування на кілька днів.

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Прийом ліків

Дуже багато лікарських препаратів можна приймати під час вагітності.

Рентген, MRI, комп'ютерна томографія, ультразвук та інші дослідження

Всі перераховані дослідження не є причиною для переривання годування, немає ніякої необхідності "зціджуватися про запас". Не має значення, чи проводиться дослідження з введенням контрастної речовини чи ні. Єдине виключення – процедура з введенням радіоактивних ізотопів, у цьому випадку слід зробити невеличку перерву.

Куріння

З документа випливає, що куріння небезпечне для здоров'я дитини, навіть якщо мати не годує грудьми. Тому дуже бажано відмовитися від куріння або хоча б максимально зменшити добову кількість викурених сигарет. Однак відмова від грудного вигодовування не знижує ризики для дитини, пов'язані з курінням матері, тому відмовлятися від нього не варто.

Наркотики

Вживання наркотиків не є однозначним протипоказанням до грудного вигодовування, в кожному конкретному випадку слід оцінити користь грудного молока і шкоду від конкретної речовини і приймати рішення, виходячи з цього.

Вроджені патології у новонароджених

Не є причиною відмови від грудного вигодовування, тому слід звернутися за консультацією до фахівців і постаратися налагодити годування.