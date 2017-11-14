У світі стартував Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків

З 13 листопада під егідою ВООЗ стартував Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків. Він покликаний підвищити обізнаність населення та медиків про те, що антибіотики втрачають свою ефективність через невиправдано часте і неграмотне їхнє застосування.

Читайте також80 % антибіотиків у світі використовується в тваринництві. - ВООЗЗ часу відкриття антибіотиків пройшло понад 70 років. Ці ліки дозволили врятувати величезну кількість життів, виліковуючи бактеріальні інфекції, які в іншому разі були б смертельними. Але сьогодні в результаті надмірного захоплення антибіотиками посилюється стійкість до них. Це означає, що бактерії видозмінюються настільки, що антибіотики вже не чинять на них жодного впливу.

У ВООЗ спільно з партнерами розробили ряд матеріалів з метою підвищення обізнаності щодо необхідності збереження ефективності антибіотиків.

Головний заклик ВООЗ полягає в тому, щоб переконати людей не вживати антибіотики без поради лікаря. У ВООЗ нагадали, що відповідальне використання антибіотиків не лише дозволить отримати найкраще лікування, але і допоможе зменшити загрозу розвитку стійкості до них.

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«Неправильне використання антибіотиків створює загрозу для всіх нас, тому пацієнти, співробітники органів охорони здоров'я, сільського господарства і уряди повинні відігравати свою роль у боротьбі зі стійкістю до антибіотиків шляхом їх раціонального використання», - йдеться в прес-релізі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Експерти ВООЗ також рекомендували активізувати дослідження та розробку нових протимікробних препаратів.