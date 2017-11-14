Білл Гейтс зробить внесок у $ 100 млн на боротьбу з хворобою Альцгеймера

Мільярдер та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробить внесок у 100 млн доларів на боротьбу з хворобою Альцгеймера.

Про це він повідомив в інтерв'ю Reuters.

Читайте такожБілл Гейтс зробив найбільше за 17 років пожертвування в $4,6 мільярдів

Зокрема, він виділить 50 млн доларів фонду, який фінансує програми з дослідження проблем слабоумства (Dementia Discovery Fund). Цей фонд об'єднує представників промисловості та уряду з метою пошуку лікування хвороби, яка виснажує мозок.

Він наголосив, що зазначене інвестування є його особистим вкладом і не має відношення до благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс.

За його словами, він додатково виділить ще 50 млн доларів на підтримку стартапів, які займаються дослідженнями цієї хвороби.

«Це величезна проблема, зростаюча проблема, і масштаб трагедії - навіть для людей, які залишаються живими, - дуже значний», - сказав Гейтс.

Видання зауважує, що незважаючи на десятки років наукових досліджень, не існує такого лікування, яке може сповільнити прогресію у хворобі Альцгеймера. Нині деякі медикаменти можуть робити не більше, ніж полегшувати деякі симптоми.

Читайте такожВООЗ представить нове керівництво з надання допомоги людям старшого віку

Проте, як наголосив Гейтс, з належним і зосередженим фінансуванням інновацій він сподівається, вдасться знайти шляхи лікування цієї хвороби, навіть якщо на це піде більше десяти років.

Як відомо, хвороба Альцгеймера призводить до важких психічних і функціональних розладів в результаті загибелі клітин головного мозку. Найчастіше вона зустрічається у людей, старших 65 років. Середня тривалість життя хворого після діагностування захворювання залежить від його віку, але, як правило, становить 7-10 років.